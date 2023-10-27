Bartın'da üniversite öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Geçen hafta Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi S.N.R. kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yaşamına son vermiş, bir hafta öncesinde ise yine Eskişehir’de R.A. isimli öğrenci yaşamını sonlandırmış ve cebinden çıkan notta ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenilmişti.

Bugün akşam saatlerinde de KYK'ye bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdu'nda bir intihar girişimi yaşandı. Bartın Üniversitesi öğrencisi kaldığı yurt odasında, ranzaya bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.

Ranzaya bağladığı iple intihar girişiminde bulunan öğrenciyi, yurtta kalan diğer arkadaşları fark etti. Arkadaşlarını kurtaran kız öğrenciler, 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 servis ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın konuya ilişkin tahkikat başlattığı bildirildi.

İntihar girişiminin ardından yurtta kalan öğrencilerin, yurt bahçesinde protesto gerçekleştirdiği öğrenildi. Kadın öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protestoda, "Yaşamak istiyoruz" sloganı atıldı.