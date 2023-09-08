Bartın'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Bartın'ın Ulus ilçesinde saat 05.03'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 3,53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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