Bartın'ın Ulus ilçesinde saat 05.03'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 3,53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Ogün Eratalay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bartın'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Bartın'ın Ulus ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Bartın'ın Ulus ilçesinde saat 05.03'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 3,53 kilometre derinlikte gerçekleşti.