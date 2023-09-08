Bartın'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Bartın'ın Ulus ilçesinde saat 05.03'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 3,53 kilometre derinlikte gerçekleşti.