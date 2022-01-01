Bariyerleri biçen minibüs karşı şeride geçti: Üç kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Kadir Yavuz idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçip kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Kader Yanar’ın ise olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.



Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Gökhan Kırboğan’ın ölüm haberinin ardından yaklaşık iki saat sonra İsmail Aydınlık da yaşamını yitirdi. Pouya Goudarzın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (İHA)