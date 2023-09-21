Barış Terkoğlu: Ekonomik sıkışıklık, yeni bir denge arayışı ve para politikası

Gazeteci Barış Terkoğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşturulan yeni kabinenin, hükümetin seçim öncesi izlediği siyasette değişime gitmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni İzmir'in haberine göre; Terkoğlu, söz konusu değişimin ekonomik sıkışıklık, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında yeni bir denge arayışı ve şehirli seçmene hitap edebilecek bir para politikasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Terkoğlu, iktidarın politika değişimine dair şöyle konuştu:

'Ekonomik açılıma gitmeleri gerekti'

"Ben değişimin birkaç nedeninin olduğu kanaatindeyim. Ekonomik sıkışmışlık nedeniyle ekonomik açılıma gitmeleri gerekti. Açılım gereği hükümet piyasa ekonomisinin kurallarına geri döndü. Örneğin Türkiye, gri bölgede yer alıyor. KKM örneğindeki gibi bir takım ekonomik kısıtlamalar da yapılıyordu ve kimi suç örgütleri ekonomide etkin bir yer edinmişlerdi. Şimdi hükümet bu etkenlerle mücadele görüntüsü içinde serbest piyasa ekonomisi içerisinde kaynak bulmaya çalışıyor.

'Batı ile bütünleşme çabası'

Bunun yanı sıra bana göre Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında yeni bir denge arayışına girdi. Bu arayış elbette Türkiye'nin Batıcı olması veya Batı'ya teslim olması anlamına gelmiyor, fakat Batı ile bütünleşme çabası yine de el yükseltiyor.

'Şehirli seçmene hitap edebilecek bir para politikası'

Üçüncü olarak ise seçimlerde şehirli seçmene hitap edebilecek bir para politikası izleniyor. Hükümetin şu andaki amacı 11 büyük şehrin belediyelerini kazanmak ve dikkat ederseniz bu şehirlerin hemen hemen tamamında Erdoğan, genel seçimlerde gerideydi. O yüzden bunu bir tür demokratikleşme açılımı görüntüsü olarak da gerçekleştiriyorlar."

'Erdoğan bir tür kucaklama stratejisi güdüyor'

AKP'nin yerel seçimlerde başarı elde etme ihtimaline dair konuşan Terkoğlu, "Yerel seçimlerde başarılı olunduğu takdirde hükümetin seçim sonrası, yeni bir Anayasa eşliğinde bu çizgiyi devam ettirebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde kısıtlı bir demokratikleşmeye gidilebilir, yeni anayasa ya da af bu sürecin vitrini olabilir. Lakin iktidann karşıtianna sert duruşu devam edecektir, bu onlara maalesef kazandınyor" dedi.

Terkoğlu, sözlerine "Bir de şu var ki Erdoğan'a muhalefetin kendi kendine dağıldığı söylenerek muhalefetle kavga etmemesinin tavsiye edildiğini duyuyoruz. Bu nedenle Erdoğan muhalefetle polemiğe girmek yerine, bir tür kucaklama stratejisi güdüyor" ifadeleriyle devam etti.

Terkoğlu, "Peki bu bir rota değişimi olarak görülebilir mi?" sorusuna ise "Açıkçası ben bunu köklü bir rota değişiminden ziyade pragmatik bir siyasetçinin para bulabileceği, siyasi çizgisini kalıcılaştırabileceği, büyük şehirleri alabileceği ve belki de yeni anayasa yapabileceği bir form oluşturması olarak tanımlıyorum" yanıtını verdi.