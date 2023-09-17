AKP'nin 'endüstri bölgesi' üzerinden 'teşvikleri': Hepsi bilindik şirketler

"Endüstri bölgesi” adı altında yandaş şirketlere kamu arazilerini bedelsiz olarak tahsis ediliyor, vergi muafiyetinden teşviklere varana dek her türlü "kolyalık" sağlanıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP döneminde toplam 22 bin 519 hektar arazi büyüklüğüne sahip 37 endüstri bölgesi kuruldu. Bu 37 endüstri bölgesinin 35’inin ise son 9 yılda içerisinde kurulduğu açıklandı.

“Endüstri bölgesi” adı altında yandaş şirketlere Hazine arazileri 49 yıllığına tahsis ediliyor, yurttaşlara ait araziler de devlet eliyle kamulaştırılıyor. Altyapı ve proje giderleri de kamu bütçesinden karşılanırken; şirketler ruhsat, emlak ve damga vergilerinden muaf tutuluyor. Tüm bunların üstüne bir de Cumhurbaşkanı kararıyla ek teşvikler veriliyor

Hepsi bilindik şirketler

İktidarın, kamu arazilerini bedelsiz olarak tahsis edip, vergi almadığı bazı şirketler şöyle:

Adana’daki Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi’nin yönetici şirketi Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa edip şehir hastaneleri işleten Rönesans Holding.

Konya Karapınar Enerji Endüstri Bölgesi’ni Kalyon Holding kurdu.

Zonguldak’taki Filyos Endüstri Bölgesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’nın sahip olduğu Tosyalı Holding’in yönetiminde.

Niğde Bor Enerji Endüstri Bölgesi yine Kalyon’un kontrolünde.

Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi de Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ve ailesinin sahibi olduğu Albayrak Turizm şirketi tarafından işletiliyor. Aynı zamanda yandaş Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak ailesi, özelleştirmeler ile devletin fabrikalarını aldı.

İstanbul Özel Endüstri Bölgesi, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile ailesinin sahibi olduğu Baykar Makine Şirketi’ne tahsis edildi.

İstanbul Silivri Endüstri Bölgesi, Maxicells İlaç Şirketi tarafından işletilip yönetiliyor. Maxicells İlaç, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait.

Konya Özel Endüstri Bölgesi de yine Albayrak ailesinin sahibi olduğu TÜMOSAN Motor ve Traktör Şirketi tarafından kuruldu.

Hatay, Adana ve Osmaniye’de bulunan Cebelitarık Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Tosyalı Holding’in yönetiminde.

Endüstri bölgesine sağlanan 'teşvikler'

Endüstri bölgesiyle sağlanan teşvikler ise şöyle: