Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan ve Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle yeniden ceza evine giren gazete Barış Pehlivan'ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.
Pehlivan, açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katılacak.
Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmişti
Duruşma öncesi Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.
Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi.
Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.