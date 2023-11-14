Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Yargıtay üyesi şikayetini geri çekti

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'e hakaret ettiği iddiasıyla, hakkındaki denetimli serbestlik kararı bozulan ve hapse giren gazeteci Barış Pehlivan'a tahliye yolu açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi. Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.

Aydıner, dilekçesinde şunları söyledi:

"Şikayete konu yazı satın almış olduğum daire meselesine ait olup, olayın hususiyeti görevimle alakalı değildir. Kaldı ki, bu konuda iddia sahibi asıllar hakkında dava açılmış olup, dava devam etmektedir. Her ne kadar şikayetçi olmuş isem de şikayetimden vazgeçiyorum."

Terkoğlu önermişti: 'Şikayetini geri çekmeli'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanmasına engel olan davanın Ömer Faruk Aydıner'in görevini kötüye kullanması nedeniyle açıldığını belirterek Aydıner'e şikayetini geri çekmesi önerisinde bulunmuştu.

Barış Terkoğlu, geçtiğimiz gün yayımlanan "Benim bir önerim var" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şöyle demişti:

''Pehlivan’ın yazısı, Ömer Faruk Aydıner’in başvurusuyla kısa sürede yasaklandı. Yetmedi, Aydıner, 'Yazıda bahsedilen yargı mensubu benim' diyerek Pehlivan’dan şikâyetçi oldu.

Pehlivan, savcılığa yazıyı yazmasına neden olan belgeleri sundu. Haliyle hakkında iftiradan kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Ancak hakkında yazı yazdığı isim yüksek yargı mensubuydu. Pehlivan hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret'ten iddianame yazıldı. Sanki ortadaki olay kamu göreviyle ilgiliymiş gibi Pehlivan’a açılan dava bu suça dayandırıldı.

Yetmedi, yargıdaki güçlü bir ismin sadece dava açması Pehlivan’ın hapse atılmasına yetti. Pehlivan’ın denetimli serbestliği kaldırılarak cezaevine atıldı.

İşte önümüzdeki perşembe günü bu davanın duruşması var. Pehlivan beraat ederse, hapse atılmasına neden olan ve sadece görünür hikâyeyi anlattığı yazıya dayanan gerekçe de ortadan kalkacak.

Hepimiz biliyoruz. Pehlivan’ın yazısı güçlü bir yargı mensubu hakkında olmasaydı ne yargılanacak ne de bu dava gerekçesiyle hapse atılacaktı. Gelgelelim, bir Yargıtay üyesi şikâyetçi olunca pek de öyle olmuyor. Sebebi, tabii ki yargının en çok yargıya yargılık yapması!

İşte bu noktada bir önerim var: Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, adının bile geçmediği yazıyla ilgili şikâyeti geri çekmeli. Mensubu olduğu görevi göz göre göre kötüye kullanmamalı. Halihazırda Pehlivan’a açılan dava bu şikâyetten bağımsız olarak süreceğine göre yargının üzerindeki yargı gölgesi olmaktan çıkmalı. Pehlivan’ın mahkemeye baskı olmadan yargılanmasını sağlamalı. Yoksa, olay yine yargı kendi arkadaşlarını temizliyor hikâyesine dönecek."

Ne olmuştu?

Barış Pehlivan, Libya'da görev yaptığı sırada vefat eden MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı.

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında yeniden dava açılan Pehlivan denetimli serbestliği kaldırılınca 15 Ağustos'ta yeniden cezaevine girmişti. Pehlivan hakkında cezaevine yeniden girmesine neden olan Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında kaleme aldığı "Mide bulandıran öykü" başlıklı yazısı nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.