Barış Pehlivan: Tecavüzcülere öncelik verilen yasadan hakkım gereği faydalanmak istiyorum

Yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza alıp, cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, TBMM'de çıkan yasadan faydalandırılamadığını belirterek, "Kimseden imtiyaz ya da torpil istemiyorum. 100 binden fazla insanın faydalandırıldığı, tacizcilere ve tecavüzcülere öncelik verilen yasadan hakkım gereği faydalanmak istiyorum" diye konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan'la yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

Görüşmeden satır başları şöyle:

Yaşadıklarını nasıl yorumluyorsun?

"Her zaman söylediğimi tekrar etmek istiyorum: Gazi Meclis'ten çıkan yasadan neden faydalandırılmıyorum; yanıtını hala bulabilmiş değilim. Kimseden imtiyaz ya da torpil istemiyorum. 100 binden fazla insanın faydalandırıldığı, tacizcilere ve tecavüzcülere öncelik verilen yasadan hakkım gereği faydalanmak istiyorum. Aksi halde, burada durduğum her saniye kendimi esir olarak hissediyorum. Cezaevinde gazetecilik yapmaya devam ediyorum ve edeceğim de."

Ve burada, aslında cezaevlerine dair birçok şeyi bilmediğimizi görüyorum. Türkiye'de büyük bir adalet sorunu olduğunu, bilmediğimiz hayatların yok yere çürütüldüğünü gözlemliyorum.

"Haber yaparak cezaevine girmesine katkı sağladığın Şeyh Eyyüp Fatih Şağban bırakılıyor. Hem de senden bir ay önce… Şağban gibi çok sayıda suçlu da infaz indiriminden yararlanıyor. Ne düşünüyorsun? Ben açık cezaevine gelmeden önce buradaki taciz ve tecavüz suçlularının hepsini göndermişler. İlk onlara tanımışlar bu yasadan faydalanma hakkını. Yargı sistemi beni tecavüz sanıklarından daha tehlikeli görüyor ki, hakkım olan yasadan bile faydalandırmıyor."

Muhalefetin tavrını yeterli buluyor musun?

"Bu kadar adaletsizlik varsa, düzenli olarak hukuksuzlukları konuşuyorsak, bunda iktidar kadar, iktidarın bu uygulamalarına yeteri kadar tepki koyamayan muhalefetin de suçu olduğunu düşünüyorum. En azından büyük eşitsizliklerle dolu, kimsenin tam olarak anlayamadığı şu son Covid yasasının nelere yol açtığını toplumsal muhalefetin ve siyasi partilerin farkına varması gerekiyor."

Güvenlik endişen var mı?

"Endişem vardı. Ancak cezaevi elinden geldiğince beni rahatlatacak önlemler aldı. Ancak ben ve benim gibi insanların cezaevi şartlarının değil, neden cezaevinde olduğumun ve neden yasalardan faydalandırılmadığımın tartışılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum."