Barış Pehlivan tahliye edildi

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle hakkında hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Pehlivan bu sabah teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti ve teslim oldu.

Hakkında verilen hapis kararının ardından cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, tahliye oldu.

'Ne zaman ki SS kitabını yazdık...'

Cezaevine girmeden önce Pehlivan, süreci şöyle anlatmıştı:

"Aslında benim bundan birkaç yıl önce girdiğim cezaevi deneyiminin sonucu bu. Yaptığım bir haberden dolayı hapis yatıp tahliye olmuştum. Sonrasında hüküm onanınca tekrar girip denetimli serbestlikle özgürlüğüme kavuşmuştum. O denetimli serbestlikte bir şart vardı. Eğer hakkında yeniden bir dava açılırsa 'seni cezaevine göndeririz' tehdidinde bulunuluyordu. Hakkımda Cumhuriyet'teki yazılarımdan dolayı 6 tane dava açıldı. Ancak yargı bunları dikkate almadı. Ne zaman ki Barış Terkoğlu'yla birlikte 'SS' kitabını yazdık açılan 7. dava tekrar açık cezaevine girmeme gerekçe gösterildi."