Cezaevine giren Barış Pehlivan: Türkiye'yi çok zor bir dönem bekliyor

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle hakkında hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Pehlivan bu sabah teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Pehlivan'ın Covid-19 izni nedeniyle bugün cezaevine girip ardından çıkması bekleniyor.

'Ne zaman ki SS kitabını yazdık...'

Halk TV'nin aktardığına göre adliye önünde açıklamalarda bulunan Pehlivan, kendisini cezaevine girmeye götüren süreci şöyle anlattı:

"Aslında benim bundan birkaç yıl önce girdiğim cezaevi deneyiminin sonucu bu. Yaptığım bir haberden dolayı hapis yatıp tahliye olmuştum. Sonrasında hüküm onanınca tekrar girip denetimli serbestlikle özgürlüğüme kavuşmuştum. O denetimli serbestlikte bir şart vardı. Eğer hakkında yeniden bir dava açılırsa 'seni cezaevine göndeririz' tehdidinde bulunuluyordu. Hakkımda Cumhuriyet'teki yazılarımdan dolayı 6 tane dava açıldı. Ancak yargı bunları dikkate almadı. Ne zaman ki Barış Terkoğlu'yla birlikte 'SS' kitabını yazdık açılan 7. dava tekrar açık cezaevine girmeme gerekçe gösterildi.

'Türkiye'yi çok zor bir dönem bekliyor'

Şimdi görünen o ki birkaç saatliğine açık cezaevine gireceğim. Türkiye'yi çok zor bir dönem bekliyor. Eğer değişim yaşanmazsa gazetecileri çok daha baskıcı bir dönem bekliyor. Benimkisi sadece birkaç saatlik bir deneyim."