Barış Pehlivan: Alzheimer hastasının evi 'cennet' vaadiyle tarikata bağışlatıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Kayseri'de huzurevinde hayatını kaybeden demans ve alzheimer hastası Cemile Serbest'in İlim Yayma Cemiyeti'ne 'cennet vaadi'yle evini bağışladığını, karar verme yetisini etkileyen rahatsızlıklarına rağmen 'hukuki ehliyeti vardır' raporu verildiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu'nun Cemile Serbest'in hür iradesiyle evini bağışladığına yönelik rapor verdiğini belirten Pehlivan, "İlim Yayma Cemiyeti lehinde karar veren Adli Tıp Kurumu’nu kim yönetiyordu? Kuruma 2007’de başkan yardımcısı olarak giriş yapan, 2022’de de başkanlık koltuğuna oturan Hızır Aslıyüksek. Peki, Aslıyüksek’i başka nereden tanıyoruz? İlim Yayma Cemiyeti’ne ait vakfın sitesine giriyorum. Mütevelli heyetine bakıyorum. Başkan olarak Bilal Erdoğan’ı, üye olarak da Hızır Aslıyüksek’i görüyorum. Yani, İlim Yayma Cemiyeti lehinde karara imza atan Adli Tıp Kurumu’nun en başında İlim Yaymacı biri oturuyordu" diye yazdı.

Pehlivan, huzurevindeki yaşlı insanların evlerini kendilerine bağışlatmak için yoğun çaba sarf eden tarikatlar ve uzantıları olduğunu belirterek, "Maalesef ki sağlıklı karar yetisi olmayan o insanlar “cennet vaadiyle”, yani din istismar edilerek kandırılıyor. 14 Mayıs’ta neyi mi seçeceğiz? Bu kirli düzene devam mı, tamam mı?" ifadelerini kullandı.