Barış Pehlivan 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Gazeteci Barış Pehlivan, hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında, beşinci kez cezaevine girmişti.

Denetimli serbestlik yasasından yararlanmasına izin verilmeyen Pehlivan, 9 Kasım 2023 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davada hakim karşısına çıkacak.

Barış Pehlivan'ın sosyal medya hesabından "Gazeteci bir dava dosyasını yazmayacaksa ne yazacak? Yazdı, şimdi hapiste. Barış Pehlivan'ın özgürlük davası 9 Kasım'da" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Paylaşımda Pehlivan'ın şu çağrısına yer verildi:

"Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek hapse atıldım. On binlerce suçlunun dışarı çıktığı infaz düzenlemesinden de hakkım olmasına rağmen yararlandırılmadım.

Şimdi o davanın günü geldi…

9 Kasım Perşembe saat 13.30’da, Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde buluşalım…"