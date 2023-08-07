Barış Pehlivan 5. kez cezaevine girecek: Avukatından peş peşe itiraz

3 yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen Barış Pehlivan, koronavirüs izni bittiği gerekçesiyle tam bir hafta sonra 5. kez cezaevine girecek.

Avukat Hüseyin Ersöz, 15 Ağustos’ta cezaevine girmesi beklenen Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki karara itiraz etti.

Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği’nden bulunulan talebe yanıt veren Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik koşullarının oluşmadığı yönünde karar verdi.

Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Nöbetçi İnfaz Hakimliği’ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti. Ersöz, yarın bir kez daha gazeteci Barış Pehlivan’a denetimli serbestlik kararı verilmesi için başvuruda bulunacak.