Barınma sorunuyla karşı karşıya kalan ODTÜ'lü öğrenciler: 'Kesinlikle kabul edilebilir değil'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) artırılan öğrenci kontenjanları, online eğitim devam ederken yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerin yurt haklarının ellerinden alınması gibi başlıklarla bu seneden itibaren barınma sorunu büyük bir artış göstermişti. Barınma sorunu ODTÜ öğrencisinin temel gündemlerinden biri olurken, öğrenci yurtlarına 2022-2023 akademik yılı içerisinde yüzde 70 ila yüzde 100 arasında zam yapılacağı açıklanmıştı.

Artan hayat pahalılığıyla birlikte yoksulluk derinleşirken, öğrenci yurtlarına yapılacak olan zamlar öğrenciler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Yurt ücretlerine yapılacak olan zammın geri çekilmesi için kimi öğrencilerin yurt yönetimiyle tartışma yaşadığı öğrenilirken, bir grup öğrencinin ise Yurtlar Müdürlüğü'ne dilekçe yazdığı öğrenildi.

ODTÜ öğrencileri, konuya dair görüşlerini soL'a değerlendirdi.

'Bizi çok daha zorlu bir süreç bekliyor'

ODTÜ Matematik Bölümü öğrencisi Ali Dursun, öğrencilerin işçileştiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Zamlardan önce bile ben ve pek çok arkadaşım yurt ücretlerini zamanında ödemekte zorlanıyorduk. Hâlihazırda İsa Demiray Yurdu'nda kalmaktayım ve yurt ücretim 365 liradan 630 liraya çıkacak. Ücretsiz olması gerekirken neredeyse iki katına çıkarılıyor. Kredi ve ailemden aldığım desteğe ek olarak zaten bir süredir pek çok arkadaşım gibi okuyabilmek için çalışmam gerekiyordu. Çalıştığım işten dolayı sınavına çalışamadığım dersler bile olmuştu. Anlaşılan bizi çok daha zorlu bir süreç bekliyor."

'Kesinlikle kabul edilebilir değil'

Yapılacak olan zamların öğrencilerce kabul edilebilir olmadığını belirten ODTÜ Fizik bölümü öğrencisi Yunus Efe Atılganer ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"ODTÜ'de yurtta kalıyorum. Geçen gün yurda girerken kapıda asılı yazıları gördük. Önümüzdeki dönemin ilk ay ücretini peşin yatırmamız gerektiği belirtiliyordu ve karşılaştırdığımızda yurt ücretinin neredeyse 2 katına çıktığını gördük. 6. yurdun normalde 245 TL olan ücreti şu an 415 TL ye çıkmış halde. Şu durumda öğrencileri zor durumda bırakacak şekilde yüzde 70 oranında bir zam kesinlikle kabul edilebilir değil."

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yurtları'na da yakın bir zamanda yüzde 84 oranında zam yapılmış, yurtların yıllık fiyatları son yapılan zamla birlikte 2 bin ila 3 bin lira TL'ye yükselmiş, öğrencilerin bulundukları yaşam koşulları içerisinde ödenemez bir hâle gelmişti. Bu artış Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde büyük öfkeye yol açmış, öğrenciler bu zamlara yönelik geçtiğimiz günlerde iki farklı eylem gerçekleştirmişti.