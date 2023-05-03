Barınma sorununu yatak ekleyerek 'çözmüşler'

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarının kapasite yetersizliğine yüksek özel yurt ücretleri ile kiralar eklenince barınma sorunu içinden çıkılamaz bir hal aldı. İktidar ise yıllardır çözüm bekleyen sorunu yurt binası inşa etmek yerine mevcut binalarda kapasiteyi artırmakta buldu.

BirGün'de yer alan habere göre 2021 yılında 734 bin 239 olan KYK yurtlarındaki yatak sayısı, geçen yıl 850 bine çıkarıldı. Bir yılda yaşanan 115 bin 761 yataklık kapasite artışına yönelik detaylar ise gerçeği ortaya koydu.

Mevcut yurtlara yatak

2022’de mevcut yurtların yatak sayısı 85 bin 512 artırıldı. Buna karşın yıl içinde hizmete açılan yurt ve bloklardaki toplam yeni yatak kapasitesi 62 bin 594 ile ifade edildi. İktidarın, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine ulaşıldı” dediği KYK yurtlarındaki kapasite artışının büyük bölümü, mevcut yurtlara fazladan yatak eklenerek sağlandı.