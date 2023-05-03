CHP İçişleri Bakanlığı'ndaki 'paralel seçim kurulu'nun görüntülerini paylaştı

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İçişleri Bakanlığı paralel seçim kurulu kurdu" iddiasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Twitter'dan paylaşım yapan Erkek yayınladığı videoya "Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş. Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı tutanaklardan bilgileri edinin. Amacınız ne?" notunu düştü.

Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş.

Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı… pic.twitter.com/K2wXBK1C7l — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) May 2, 2023

'İçişleri personel görevlendirecek'

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Muharrem Erkek, seçimler için İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettiklerini iddia ederek, "İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek" demişti.