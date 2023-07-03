Barcelona'nın Arda Güler teklifi belli oldu

İspanyol spor gazetesi Diario Sport, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi yazdı. Habere göre Barcelona, Fenerbahçe'ye 23 milyon + 10 milyon da bonus ödemeler olmak üzere toplam 33 milyon euro önerdi.

Haberde Fenerbahçe ve Barcelona'nın, Arda'nın 1 sezon daha sarı-lacivertli ekipte forma giymesi konusunda mutabık kaldığı ileri sürüldü.

Barcelona Başkanı Juan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada scout ekibinin uzun zamandır Arda'yı takip ettiğini ve kulübe kazandırmak için çalıştıklarını söylemişti.

Barcelona'nın sportif direktörü eski futbolcu Deco da hem futbolcu hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile transfer için görüşmüştü.

Öte yandan Arda Güler ile Avrupa'nın başka büyük kulüpleri de ilgileniyor. Arda'nın hangi takıma transfer olacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.