Barbados'ta cumhuriyet ilan edildi: İngiliz Kraliyeti'nin 'otoritesi' tanınmayacak

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Barbados, Kraliçe II. Elizabeth'in otoritesini tanımayı bırakacağını açıkladı.

1960'larda İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Barbados, buna rağmen İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olarak kaldı ve bu nedenle Kraliçe II. Elizabeth'i resmi devlet başkanı olarak tanıyor.

Ülkenin Başbakanı Mia Mottley parlamentoda yaptığı konuşmada, Barbados'un sömürge geçmişine son vermenin eşiğinde olduğunu ifade ederken ülkenin artık bir cumhurbaşkanı olacağını duyurdu. Hanedanlığın sömürge valisi "Barbados Genel Valisi" Dame Sandra Mason'ı cumhurbaşkanlığı için aday gösteren Mottley şöyle konuştu:

"Bu parlamento tarafından seçilecek Barbados'un ilk cumhurbaşkanı olma görevi için [Mason'un] uygun bir aday olduğuna inanıyoruz. Benim gibi muhalefetin onurlu liderinin, olayın saygınlığının bu ortak çabayı gerektirdiği konusunda hemfikir olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu millette sadece partizanlıkların üzerinde olan bazı şeyler var."

Açıklama Cumhuriyet'in ilanını takiben geldi

Mottley'nin açıklaması, Barbados parlamentosunun ülkeyi cumhuriyet yapmak için ülkenin Anayasasını değiştirmeye oybirliğiyle karar vermesinden saatler sonra geldi. Bu ayın başlarında, Başbakan Mottley, Barbados'ta ülkenin İngiliz Kraliyeti'yle ilişkisi konusundaki tartışmanın yirmi yıldır devam ettiğini ve ada ülkesinin sonunda "bağımsız" olmaya karar verdiğini açıkladı.

Mottley, "Bu, ayrılıkçı bir karar değil. Barbados halkının dünyaya, kim olduğumuzdan ve ne yaptığımızdan tamamen sorumlu olduğumuz konusunda kendimize güvendiğimizi söylemesini sağlıyor" dedi.

Şu anda, Dame Sandra Mason, Kraliçe II. Elizabeth'in temsilcisi olan sömürge valiliği statüsü Barbados Genel Valiliği görevini yürütüyor. Parlamento adaylığını onaylarsa, Mason, ülkenin 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde 30 Kasım 2021'de ülkenin ilk cumhurbaşkanı olacak.

Bu hareket sonucunda Kraliçe Elizabeth'in "hükmettiği" ülke sayısı 15'e inecek.