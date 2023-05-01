İş Bankası Müdürü: Enflasyon 5 yıldan önce tek haneye inmez

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, geçen hafta düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde döviz kuru ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aran, kur korumalı mevduatın (KKM) 2001’deki gibi bir kur krizinin çıkmasının güvencesi olduğunu söyledi. Aran, enflasyonun ise uzun vadede çözüleceğini düşündüğünü belirterek, "Bu enflasyonla biraz yaşamak durumunda kalacağız" dedi.

'Seçim sonrası KKM'den çıkış öngörmüyorum'

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, seçim sonrasında KKM’den çıkışın öngörülmediğini belirten Aran, “Öngörmüyoruz. Çünkü aklı başında ekonominin başına gelen her yönetici, mutlaka onun bir çıkış stratejisini yapar. Ben hiç kimsenin bile bile böyle bir krize sebebiyet vermeyeceğini düşünüyorum. Herkes de zaten ortak akılla hareket edeceğini, aktörleri dinleyeceğini, dinlediğini söylüyor. O yüzden öyle bir risk görmüyorum” dedi.

'Enflasyonla mücadelenin toplumsal bedelleri var'

Aran, 1 yıl sonra başka bir seçimi düşünen hiçbir iktidarın enflasyonla o kadar kararlı mücadele edemeyeceğini belirterek, “O yüzden seçim sonucu ne olursa olsun, kim hangi politikayı getirirse getirsin bu enflasyonla biraz yaşamak durumunda kalacağız. Enflasyonla mücadele etmenin toplumsal bedelleri var. O bedelleri siz ancak çok güçlü olduğunuz zaman topluma anlatabilirsiniz. Hele bir de bu kadar yaralı ve bu kadar örselenmiş bir topluma şimdi hiç kimse anlatamaz. O yüzden mecbur enflasyonu biraz uzun vadeli çözmek gerekecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'En az 2-3 yıl 40-50 bandında'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyonun 5 yıldan önce sağlıklı bir şekilde tek haneli rakamlara inemeyeceğini söyleyerek “Tek haneye indirirsiniz ama her şeyin kafasını, gözünü yararak indirirsiniz. Enflasyon 5 yıldan önce sağlıklı olarak tek haneye inmez. Çünkü o fırsatı biraz kaçırdık. Bunu enflasyon yüzde 19 iken konuşuyor olsaydık başka şeyler söylerdim. Ama yüzde 85’e çıkmış, şimdi 43’e inecek olan bir enflasyondaki başarımızla övünürken bunları konuşunca işler gittikçe zorlaşıyor. Bir de artık 40-50 bandındaki enflasyonun yapışkanlık etkisi oluştu. Ben en az 2, 3 yıl 40-50 bandındaki enflasyonun devam etmesinden endişe ediyorum daha çok” ifadelerini kullandı.