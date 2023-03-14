Bankaların İstanbul depreminden 'kaçış planı' Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından finans merkezi İstanbul'da olası depreme karşı bankacılık sektörünün adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Genel merkezleri İstanbul’da olan yerli özel ve yabancı sahipli bankalarda acil durum senaryolarının tartışıldığını belirten Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan, bir yabancı bankanın Ankara’da yer bakmaya başladığını aktardı.

Kamu bankaları, faaliyetlerinin tamamını İstanbul Ataşehir’de sürdürmek için için geri sayıma başlamıştı. Kamu hariç bankaların genel merkezleri ise İstanbul Levent bölgesinde yer alıyor. Bankacılık sektörünün İstanbul'daki "riski dağıtmanın" yolları üzerine çalıştığı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarından aktarılan aktarılan bilgiye göre bazı bankalar İstanbul dışına yayılma konusuyla ilgili hızlıca çalışmalara başlarken bazı bankalar ise genel merkezlerinin İstanbul’dan taşınmasının mümkün olmadığı görüşünde.

Merkez Bankası da bazı bölümlerini Ankara’dan İstanbul’a taşıma kararı almıştı. Devam eden taşınma sürecinde Merkez Bankası İstanbul’da üç ayrı ofiste çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Bankası kaynakları İstanbul’dan yeniden Ankara’ya taşınma gibi karar ya da görüşün olmadığına dikkat çekiyor.