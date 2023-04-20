Bankaların ilk çeyrek kârında en az yüzde 40 düşüş bekleniyor

2022’de rekor kârlar açıklayan bankacılık sektörünün kârının, 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 40’tan fazla düşmesi beklendiği belirtiliyor.

Türkiye’deki bankalar, enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklamıştı. Bankacılık sektörünün kârı 2022’de bir önceki seneye göre yüzde 366 artışla 433,46 milyar lira olmuştu.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bankalar kâr etmeye devam etse de kâr oranının düşüş bekleniyor. Aracı kurumların hazırladıkları beklenti raporlarında bankacılık sektörünün net kârının geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50 civarı artması ancak 2022’nin son çeyreğine göre en az yüzde 40 azalması bekleniyor.

Kâr oranın düşmesinin nedenleri olarak şunlar gösterildi: