Bankalarda 70 bin liranın üzerinde krediye izin yok

Tahvil zorunluluğu, TL dönüşümde yüzde 60 oranı hedefi, yabancı para zorunlu karşılık artışlarının üzerine bir de seçim belirsizliğiyle birlikte bankaların ihtiyaç kredilerinde 70 bin liranın üzerinde kredi vermemeye başladıkları bildirildi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankacılık sektörü kaynakları, ihtiyaç kredisinde regülasyonlardan muaf olan 70 bin liranın üzerine asla çıkılmadığını, ticari kredilerin bıçak gibi kesilmesinin yanı sıra yine regülasyondan muaf olan KOBİ kredilerinde bile yavaşlamaya gittiklerini vurguladı.

Merkez Bankası geçen haftanın sonunda, TL mevduat oranında tahsis tesis yükümlülüğü oranını yüzde 60’a yükseltti, TL mevduat dönüşüm oranı hedeflemesini geri getirdi. Bunun yanı sıra ihtiyaç ve ticari kredi faizinde üst limitin aşılması durumundaki menkul kıymet tesis yükümlülüğü oranını yüzde 150'ye çıkardı ve TL mevduat oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalara da yabancı para mevduat oranı için zorunlu karşılık oranını 5 puan artırdı. Bu değişiklik öncesinde de bankacılık sektörünün kredi arzı oldukça düşük seyrediyordu.

'Merkez Bankası'nın yeni kararlarının yarattığı iştahsızlık'

Uygulanan tedbirler ve menkul kıymet alım zorunlulukları bankacılık sektörünün ilk çeyrekte özellikle taksitli ticari krediler konusunda "iştahsız" davrandığını ortaya koydu.

Haberde, "TCMB'nin cuma günü gerçekleştirdiği değişiklik sonrası bu iştahsızlığın genele yayıldığı" ifade edildi.

Bir kamu bankası kaynağı Cuma günü yaşanan Merkez Bankası değişiklikleri sonrasında yazılı olarak ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde talimat geldiğini dile getirdi.

Seçim belirsizliği

Bir kaynak 70 bin lira altında kredi vermeye devam ettiklerini, ancak üstüne çıkmaya hevesleri olmadığını dile getirirken "ihtiyaç kredisi faizlerinin daha yüksek miktarlarda kredi vermeyi güçleştirdiğini" ifade etti. Aynı kaynak 70 bin liranın üzerinde kredi vermek için aylık en az yüzde 3,5 ile 4 seviyesinde faiz uygulamak gerektiğini ancak bunu ne kredi alanın ne de bankanın bu yüksek kredi faizi sonrası menkul kıymet alım zorunluluğunu karşılayabileceğini ifade etti.

"KOBİ’lere de her ne kadar regülasyonlardan muaf olsa da kredi faiz oranı düşüklüğü nedeniyle kredi vermekten kaçınıldığını" söyleyen aynı kaynak seçim belirsizliğinin de sektörü zorladığını dile getirdi.

Kredi vadesi 24 aya geriledi

Bir diğer bankacılık sektörü kaynağı ise 70 bin lira olan limite verilen vadenin de 24 aya gerilediğini ifade ederek bankaların kredi arzını oldukça daralttığını söyledi.

Tüm özel bankalarda seçim öncesi kredinin olabildiğince vermemeye doğru evrildiğine dikkati çeken kaynak, bireysel ihtiyaç kredisinde eğer 70 bin liranın üzerine çıkılırsa da en fazla 200 bin lira verildiğini onun da 12 ay vade ile sınırlandığını bildirdi.

Seçimler ikinci tura kalırsa 14-28 Mayıs arasında kredi arzı sıfırlanacak

"KOBİ kredilerinde de iştahsızlığın sürdüğünü" belirten aynı kaynak, seçim öncesi hiçbir bankanın elini taşın altına koymak istemediğini söyleyerek aslında kredi talebi olduğunu talep edenlerin de faizi sorun etmediğini asıl sorunun kredi arzının bilinçli olarak daraltılması olduğu yorumunda bulundu.

Bankacılık sektörü kaynağı seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise o 2 haftalık süreçte kredi arzının sıfırlanacağına da dikkati çekti.