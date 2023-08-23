'Bankalar Kur Korumalı Mevduattan çıkış için ikna odaları kurdu'

Cep telefonu uygulamalarında Kur Korumalı Mevduat (KKM) başvurularını kapatan birçok banka, konuyu sormak için kendilerini arayan müşterilerini bankaya davet ederek, paralarını TL mevduat hesabına yatırmaya ikna etmeye çalışıyor.

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduatı dizginlemek için hafta sonu aldığı kararların ardından daha geçen hafta sonuna kadar müşterilerini KKM hesabı açmaya ikna etmeye çalışan bankalar, 2 gündür tam tersi yönde adım atmaya başladı.

10haber'de yer alan habere göre, müşteri temsilcileri, 2 günde yıllık yüzde 25'ten 30'a çıkan mevduat faizini övüyorlar. Son gelişmeler üzerine birçok bankanın müşteri temsilcilerini teknik detaylar hakkında bilgilendirmek için sık sık e-posta göndermenin yanı sıra ardı ardına toplantı düzenlediği de iddialar arasında.