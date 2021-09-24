Bankalar açıkladı: İnsanlar borcunu ödeyemiyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Temmuz ayıyla ilgili açıkladığı veriler, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. “Batık borçlar” olarak nitelenen bu kredilerin geldiği nokta, ekonomik kriz ve salgının etkileriyle boğuşan yurttaşın önümüzdeki dönemde yaşacağı sıkıntıların bir öngörüsü gibi görünüyor.

TBB Risk Merkezi’nin Temmuz ayıyla ilgili verilerine göre, geçen yılın Temmuz ayında 51 bin 172 kişi olan “bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı” bu yılın aynı ayında 141 bin 999 kişiye çıktı. “Bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi” sayısı da 42 bin 752’den 50 bin 615 kişiye yükseldi. “Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi” sayısı da 83 bin 320’den 179 bin 537 kişiye ulaştı.

Yılın ilk yedi ayında ise bireysel kredisini ödememiş kişi sayısı 246 bin 182’den 596 bin 712 kişi, kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı da 235 bin 811’den 267 bin 811 kişiye çıktı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı da 406 bin 437 kişiden 741 bin 470 kişiye yükseldi. Bunun yanında, geçmiş yıllar da dikkate alındığında 2021 yılı Temmuz sonu itibarıyla bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 2 milyon 526 bin 869, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 2 milyon 521 bin 543 kişiye yükseldi.

Öte yandan yine TBB Merkezi tarafından açıklanan bir başka rapora göre, yine temmuz sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı 34 milyon 470 bine, bunların borç toplamı da 945.2 milyar liraya yükseldi. Bu rakamlar geçen yılın aynı ayında sırasıyla 33 milyon 415 bin kişi ve 791.7 milyar lira oldu. Bu kişilerin ortalama kredi borcu ise 23 bin 694 liradan 27 bin 422 liraya yükseldi.