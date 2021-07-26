'409 bin kişi daha bankaların kara listesinde'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz, art arda yapılan zamlar, yüksek enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşın banka kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. Vatandaşın borcunu ödeyebilmek için bankalardan zorunlu olarak kredi aldığını, kredi, faiz, borç sarmalı arasına sıkıştığını kaydeden Bulut, “Bu yıl ocak-mayıs döneminde 290 bin 882 kişi bireysel kredi, 181 bin 153 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alındı” dedi.

3 milyon 500 bin vatandaş takipte

Hem kredi kartını hem de bireysel kredisini ödeyemeyen 408 bin 913 vatandaşın daha kredi sicili bozulduğunu belirten Bulut, bireysel kredi ve tüketici kredisi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 93 bin 797 kişilik artış yaşandığını belirtti. Bulut, son beş yılda bankalar tarafından takibe alındıkları halde, bu borçları halen devam eden vatandaş sayısının ise 3 milyon 449 bin 271’e yükseldiğini kaydetti.

34,5 milyon vatandaş borçlu

Risk Merkezi’nin verilerine göre bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısının ise son bir yılda 1 milyon 723 bin kişi artarak mayıs sonu itibariyle 34 milyon 536 bine çıktığını söyleyen Bulut, “Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi, ülkenin yarısı bankalara borçlu. Pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik kriz ortamında nakit sıkıntısı çeken, borçlarını borçla çevirmeye çalışan vatandaş da esnaf da önünü göremiyor. AKP’nin 19 yılda ülkeyi getirdiği nokta vatandaşıyla, esnafıyla borçlu bir Türkiye” ifadelerini kullandı.