Bankacılık krizi: Credit Suisse'i rakibi UBS satın aldı

İsviçreli yetkililer ülkenin en büyük bankası UBS'nin baş rakibi Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Başkent Bern'de basın toplantısı düzenleyen İsviçre Merkez Bankası birleşen bankaya önemli miktarda likidite sağlayacağını bildirdi. İsviçre Merkez Bankası varılan anlaşmanın "finansal istikrarı güvenceye aldığı ve İsviçre ekonomisi bu istisnai duruma karşı koruduğu" açıklamasını yaptı.

Reuters'ın haberine göre henüz anlaşmanın değeri belirsiz. Ancak Financial Times'da daha önce çıkan bir haberde anlaşmanın 2 milyar doların üzerinde olduğu kaydedilmişti.

ABD'deki banka iflaslarının ardından İsviçreli yetkililer dünyanın en büyük bankalarından 167 yıllık Credit Suisse'i kurtarmak için hareket geçmişti. Küresel finans sistemi için önemli görülen 30 bankadan biri olan Credit Suisse'in satışı için varılan anlaşmanın küresel finans piyasalarına da etkisinin olması öngörülüyor.

Reuters'ın haberine göre tartışmalara ilişkin bilgi sahibi iki üst düzey yönetici Avrupa'da en az iki büyük bankanın bölge bankacılık sektöründe olası yayılma senaryoları üzerine çalıştığını ve ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan daha güçlü destek sinyali vermek için adım atmasını beklediğini söyledi.

ABD'de Silicon Valley ve Signature bankalarının çöküşünün ardından Biden yönetimi, tüketici mevduatlarını desteklemek için harekete geçmiş, İsviçre Merkez Bankası ise Credit Suisse'e milyarlarca dolar borç vermişti.

Reuters'a konuşan iki üst düzey yönetici Credit Suisse'teki krizin ve iki ABD bankasının iflasının bu hafta finansal sistemde dalga dalga yayılabileceğini söylemişti.

Credit Suisse hisseleri geçen hafta değerinin dörtte birini kaybetmişti.

Bloomberg ABD'li yetkililerin bir anlaşma için İsviçreli yetkililerle çalıştığını duyururken, Sky News ise İngiltere Merkez Bankası'nın uluslararası mevkidaşlarına ve UBS'ye, İngiltere'yi kilit bir pazar olarak gören Credit Suisse'in devralım teklifini destekleyeceğini ilettiğini yazmıştı.