Milyarder yatırımcı Warren Buffett bankacılık krizi için Biden yönetimiyle görüşüyor

Berkshire Hathaway CEO’su milyarder yatırımcı Warren Buffett'in ABD’de yaşanan bankacılık krizi nedeniyle Joe Biden’ın hükümetinden üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, konuya yakın kaynaklar, Buffett’in ABD Başkanı Joe Biden’in ekibiyle birkaç kez görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Görüşmelerin odağında, Buffett’in ABD’de bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali olduğu, ayrıca Buffett’in son yaşanan çalkantı nedeniyle bazı tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi.

Buffett daha önce de kriz yaşayan bankalara "güveni yeniden tesis etmek" için yatırımcı statüsüyle destek olmuştu.

2011 yılında Buffett, o dönemde sıkıntı yaşayan Bank of America’ya 5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Buffett’in şirketi Berkshire Hathaway 2008 yılında finansal krizin derinleştiği bir dönemde de Goldman Sachs’tan hisse senedi satın almıştı.

ABD bankacılık sektöründe yaşanan son kriz nedeniyle geçen hafta ABD’nin en büyük bankaları, California merkezli First Republic Bank’a yaklaşık 30 milyar dolar mevduat aktarmak konusunda anlaşmıştı.