Banka emekçilerinden Akbank'a: Şimdiden uyarıyoruz

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, Akbank'ta devam eden kesinti krizine dair açıklamada bulundu.

Banka emekçileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kesintinin sorumlusunun banka emekçileri olmadığı, bunun banka tarafından yapılan açıklamayla da teyit edilerek sorunun ana bilgisayardaki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı, dolayısıyla kesintinin banka emekçilerine fatura edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada böyle bir durumla karşılaşan emekçiler PE ile temasa geçmeye davet edildi.

Açıklamanın tamamı:

Akbank’ta 6 Temmuz günü başlayan kesintinin bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı banka tarafından doğrulandı.

Bu durum aynı zamanda bu kesintiden, pratikte adaletsizlik ve mobbingden başka anlamı olmayan satış üzerine prim usulüne geçirilmiş binlerce emekçinin sorumlu olmadığının göstergesidir. Müşterilerde oluşacak olası tatminsizlik ya da kaybın ilgilisinin banka emekçileri olmadığının da teyididir.

Dolayısıyla şimdiden uyarıyoruz. Kesinti bahane edilerek yapılabilecek herhangi bir hak gaspı, “performans düşüklüğü” iddiası gibi “yaratıcı girişimler” patron fırsatçılığından başka bir şey ifade etmeyecektir. Banka emekçisi dostlarımızı şimdiden, patronun olası hak gasplarını, kesintiyi emekçilere fatura etme girişimlerini ihbar etmeye, banka emekçileri dayanışma ağında örgütlenmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağında bir araya gelmiş Akbank emekçileri olarak süreci takipteyiz, patronun ensesindeyiz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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