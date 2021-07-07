Akbank'ta kriz sürüyor: 17 saattir işlem yapılamıyor

Akbank müşterilerinin, dün sabah saatlerinden bu yana, hemen hiçbir bankacılık işlemini yapamadıkları belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada sorunun sistemsel arızadan kaynaklandığı ve siber saldırının söz konusu olmadığı öne sürüldü.

Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" denildi.