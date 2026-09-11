Banka çalışanlarını rehin almıştı: 'Ezilen, evsiz kız çocuklarına dikkat çekmek için yaptım' dedi

İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde önceki gün meydana gelen olaya göre, bankaya giren C.A., özel güvenlik görevlisine ait tabancayı hızlı bir hamleyle ele geçirdi. Silahı doğrultan şüpheli, banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müzakere sürecinde şüpheliyi teslim olmaya ikna edebilmek amacıyla annesi de olay yerine getirildi. Çalışmalar neticesinde, rehin tutulan 5 banka personeli yara almadan kurtarıldı. Şüpheli C.A. gözaltına alındı.

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Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış; soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi.

'Kız çocukları için yaptım' dedi

OdaTV'nin haberine göre, gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli C.A.’nın ilk sorgusundaki detaylar ortaya çıktı.

Mesleğinin aşçılık olduğu ancak aktif olarak çalışmadığı belirlenen C.A.’nın ifadesinde, "arkasında talimat aldığı hiçbir odağın olmadığını, eylemi tek başına planladığını ve amacının soygun olmadığını" savundu.

Öte yandan C.A.’nın ifadesinde, "ezilen, öldürülen, bakıma muhtaç ve evsiz kız çocuklarına dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu söylediği öğrenildi. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.A. ile ilgili "akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü" iddiaları gündeme getirildi.

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