İzmir'de bir bankada rehine krizi çözüldü: Müzakereyle 5 banka çalışanı kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli gözaltına alındı, çalışanlar kurtarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 16.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen C.A, özel güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra banka çalışanı 5 kişiyi rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polisler, İnönü Caddesi'ni çift taraflı trafiğe kapattı.

Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna edip 5 banka çalışanını kurtardı.

Şüpheli C.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenildi.

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