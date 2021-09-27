Banka borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 3 buçuk milyonu aştı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemi döneminde iktidarın doğrudan yardım yapmak yerine kamu bankalarına borçlandırdığı yurttaşların icra kıskacına düştüğünü söyledi. Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların sayısının 34 milyon 470 bine yükseldiğini kaydeden Bulut, "3 milyon 644 bin 615 vatandaş icra takibinde" dedi.

Bulut, bu yılın ilk sekiz ayında 596 bin kişinin tüketici kredisi, 267 bin kişinin de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alındığını belirtti.

Tüketici kredisi borcu yüzünden takibe alınanların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 350 bin 530 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanların sayısının da 31 bin 470 kişi arttığını kaydeden Bulut, Ocak-Ağustos döneminde toplam 741 bin 470 kişinin bankalar tarafından icraya verildiğini ifade etti. Bulut, beş yıl içerisinde borcu nedeniyle bankaların icraya verdiği yurttaşlardan borcu hâlâ devam edenlerin sayısının da geçen yılın sonuna göre 173 bin 121 bin kişi artarak Ağustos sonu itibariyle 3 milyon 644 bin 615 kişiye yükseldiğini belirtti.

Yurttaşların toplam borcu 1 trilyon 4 milyar liraya ulaştı

Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların sayısının ise 34 milyon 470 bin kişi olduğunu söyleyen Bulut, “Borçlu vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 301 bin kişi arttı” dedi.

Yurttaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 1 trilyon 4 milyar liraya ulaştığını kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Bankalara ve finansman şirketlerine olan kredi ve kredi kartı borcu 947 milyar lira oldu. Bu borcun 20,6 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor. Bu borcun 20,6 milyar lirası takipte. Varlık şirketlerine borç 30,3 milyar lira. Konut İdaresine (TOKİ) olan borçları ise 26,4 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 milyon 944 bin. Vatandaşlar kredi, faiz, icra üçgeninde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Ekonomide şahlanış söylemleri koca bir yalandan ibaret."