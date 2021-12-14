Balyoz'dan yargılanan eski hakim: 'FETÖ'cüleri Erdoğan terfi ettirdi

Balyoz Davası'nın soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında “Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından açılan davaya devam edildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın, kendi sitesinde kaleme aldığı haberine göre, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen davada sanıklardan eski hakim Hüsnü Çalmuk, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Balyoz sanıklarından 7 isim hakkındaki beraat kararını bozduğunu hatırlattı.

Çalmuk “Bu 7 kişinin ceza almasının kuvvetle muhtemel olduğunu” belirterek söz konusu isimlerin yeniden yargılaması tamamlanana kadar bu davanın durdurulmasını istedi. Çalmuk "Neyi savunmamız gerektiğini bilmeden savunma yapıyoruz. Hakkımızda 'FETÖ' soruşturması olmasa, bu dava açılmayacaktı" dedi.

Balyoz'la yüzlerce askerin terfisinin engellenip 'FETÖ'cülerin önünün açılmasını sağladıkları suçlamasına karşılık Çalmuk, "Karşınızda MGK mı var, YAŞ üyesi miyim? Bunları yerleştiren ben değilim. Siyasi iktidardır, bizzat Erdoğan’dır. Benim verdiğim kararlar hukukidir" diye konuştu.

'Savunmada imzası olanlar halen görevde'

Balyoz Davasında savcılık yapan Savaş Kırbaş ise halen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüt üyeliğinden yargılandığını, tek delilin de Balyoz davası olduğunu belirtip, bu iki davanın birleştirilmesini istedikten sonra şunları söyledi:

“Çetin Doğan, Cem Aziz Çakmak gibi sanıkların AHİM’e yaptığı başvuruya karşı Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği savunmaya ulaşamıyorum. Bu savunmada imzası olanlar halen görevdeyken, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yaparken, ben terôr örgütü üyeliğinden yargılanıyorum.”