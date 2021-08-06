TKP'nin Günlük Gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü sayısı bu mesajla özetlenebilir: "Esas felaket AKP ve onun temsil ettiği patron düzenidir. Dayanışma ve mücadeleyle hepsinden topluca kurtulacağız!"
Gazetenin manşet yazısı şöyle:
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - İkizköy
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Çayhisar
Haber Merkezi
'Balonunuz sönüyor, ağırlık atmakla kurtulamazsınız'
TKP'nin yayın organı Boyun Eğme, 'affını isteyen' bakanları, yangın konusunda tepki gösteren halkın karşısına çıkarken söylenen 'Ellerimle mi söndüreyim' sözlerini yazdı.
Haber Merkezi
TKP'nin Günlük Gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü sayısı bu mesajla özetlenebilir: "Esas felaket AKP ve onun temsil ettiği patron düzenidir. Dayanışma ve mücadeleyle hepsinden topluca kurtulacağız!"
Gazetenin manşet yazısı şöyle: