'Balonunuz sönüyor, ağırlık atmakla kurtulamazsınız'

TKP'nin Günlük Gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü sayısı bu mesajla özetlenebilir: "Esas felaket AKP ve onun temsil ettiği patron düzenidir. Dayanışma ve mücadeleyle hepsinden topluca kurtulacağız!"

Gazetenin manşet yazısı şöyle:

"Depremler, seller, heyelanlar, artan işsizlik, her gün yükselen fiyatlar ve günlerdir ülkemizi teslim alan orman yangınları... Tüm bu başlıklar karşısında halk sahipsiz. AKP iktidarıysa ya umursamıyor, umursamaya kalktığındaysa aciz.

Ve artık mızrak çuvala da sığmıyor. İktidarın bakanları gittikleri yangın yerlerinde köylüden okkalı birer fırça yiyorlar. “Ellerimle mi söndüreyim?” diye üste çıkmaya çalışan bakanı utandırırcasına çalışan gönüllüler, bakanın yüzüne “istifa edin” diye bağırıyorlar.

AKP iktidarıysa vaziyeti nasıl toparlayacağını kara kara düşünüyor. “Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı kuzu bile benim mesuliyetim altındadır” diyen Erdoğan, birgün çıkıp “yangınlarla mücadele büyükşehirlerin görevidir” diyor. Diğer günse “hiçbir şeye ihtiyacımız yok, durum kontrolümüz altında” açıklamaları yapıyorlar.

Tüm bunlar olurken “kabinede değişiklik” haberleri ile, açıktan olmasa da “kötü gidişatın sorumlularını temizleyeceğiz” mesajlarını iletiyorlar. Eğitim, sağlık, orman ve diğer bakanların isimleri her gün sırasıyla geçiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işte tam da böyle bir dönemde “affını istiyor”.

Oysa gerçekler çok açık. Ülkemizin karşı karşıya olduğu felaket, tek tek kişilerin eksikleri ya da yanlış yönetimleriyle açıklanabilecek eşiği çoktan geçti. Patronların kasasını doldurmaya dayalı bir ekonomi ve ülke yönetimi ile buraya kadar. Ziya gider Mahmut gelir, Bekir gider Ayşe gelir. Esas felaket AKP ve onun temsil ettiği patron düzenidir. Dayanışma ve mücadeleyle hepsinden topluca kurtulacağız!"