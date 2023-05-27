Balkondan düştüğü iddia edilen kadın ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen kadının, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen Nurgül Dal ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Nurgül Dal (29) ile kızı Zümra Dal (5) ve oğlu Hamza Dal'ın (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan Nurgül Dal'ın, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi. Olay hakkında polis soruşturması başlatıldı. (AA)

Haber

Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı