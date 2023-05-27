Balkondan düştüğü iddia edilen kadın ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen Nurgül Dal ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Nurgül Dal (29) ile kızı Zümra Dal (5) ve oğlu Hamza Dal'ın (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan Nurgül Dal'ın, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi. Olay hakkında polis soruşturması başlatıldı. (AA)