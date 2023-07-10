Balıkesir'de kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ali Çetinkaya Mahallesi’nde denize dökülen Kadıncık ve Üyücek derelerinde kirlilik nedeniyle binlerce balık öldü.

Derelerin temizlenmediğini iddia eden bölge sakinleri, kirliliğe çözüm bulunması isterken balık ölümlerinin araştırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Ali Çetinkaya Mahalle Muhtarı Okan Seçen, "Hayatın ve yaşamın olumsuz etkilenmemesi için bu bölgenin bir an evvel temizlenip yaşanabilir hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Durumu gerekli birimlere bildirdiğini ifade eden Seçen, şunları dile getirdi:

"Şimdi Orjan Tatil Sitesi'nde, derenin denizle bağlantısı olduğu yerdeyiz. Burada balık ölümleri mevcut. Çok miktarda balık öldü. Balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin araştırılması için gerekli birimlere bildirim yaptık. Dere kirliliğinden mi, yoksa başka bir olaydan mı; bunların araştırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda İmko yanındaki Kadıncık Deresi’nde de yoğun bir kirlilik oluşmaktadır. Yakında oralarda da balık ölümleri gerçekleşebilir. Hayatın ve yaşamın olumsuz etkilenmemesi için bu bölgenin bir an evvel temizlenip yaşanabilir hale getirilmesini talep ediyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz bu. Çevreye sahip çıkalım.'' (ANKA)