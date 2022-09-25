İzmir'de tarımsal sulamada kullanılan nehirde toplu balık ölümü

İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı. Tarımsal sulamada kullanılan nehrin üzeri ölü balıklarla kaplandı.

Nehir yatağı, haziran ayında, suyun tarım amaçlı kullanılması için her yıl olduğu gibi set ile kapatılmıştı. Ancak söz konusu görevi üstlenen Bergama Belediyesi’nin buraya cüruf döktüğü, mermer ocaklarından alınan cürufun ise kimyasal içerdiği ve balıkların da bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Balık ölümleri ilk defa yaşanmıyor

Halk sağlığı açısından endişelerini dile getiren Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, şunları söyledi:

"Bakırçay'ın denize ulaşmasına 2,5-3 km kala, çim ekili alanların hizasına set yapılmış, deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna su geçmiyor. Setin gerisinde, deniz yönünde balık ölümü yok. Ölüm, setin önünde, suyun geliş yönünde. Bakırçay boyunca, gidebildiğim yerde, set önündeki yoğunlukta olmasa da balık ölüleri var.

Bakırçay, birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği alanlardır. Ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli olarak balık ölümleri yaşanıyor. Geçen yıl bu kolun deniz tarafında çok sayıda balığın öldüğü olay yaşandı. Denize kanal açılarak balıklar kurtarılmaya çalışıldı.

Daha bir ay kadar önce Çandarlı Tatil Köyü’nün oradaki nehrin yan kolunda da balık ölümleri oldu. Oradaki ölümlerin havasızlıktan, oksijen yetersizliğinden olmuş olabileceği varsayılabilir. Ancak buradaki ölümlerin sadece oksijen eksikliğinden olmadığı, yukarıdaki zehirli atıklardan olabileceği bir olasılıktır. Çünkü sürekli olarak su geliyor ve gelen su buradaki yüzlerce dönümlük çim alanı suluyor. Onlarca boru tarafından Bakırçay’ın suyu sürekli olarak emiliyor.”

'Ölü balıklar denize salınacak'

Denizin önüne yapılan setin 26 Eylül'de açılacağını duyduğunu aktaran Çekiç, “Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu, sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; ‘seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun’ mu diyeceksiniz? Yoksa derhal olaya el koyup süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz” dedi. (ANKA)