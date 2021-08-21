Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan genç kız ölü bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu H.G.Y.'yi arama çalışmalarını Yörücekler Barajı'nda sürüyordu. Ekipler sabah saatlerinde barajda H.G.Y'nin cesedini buldu.

Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan genç kızın cesedi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.G.Y'nin ailesi 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmişti.

Kayıp genç kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti.