İstinaf mahkemesi Şule İdil Dere için yapılan başvuruyu reddetti

Üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitirmişti.

İstinaf mahkemesi, 23 yaşındaki Şule İdil Dere davasında çıkan karara yapılan itirazı reddetti. Konuyla ilgili Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan anne Nesrin Aslan, istinaf mahkemesinin kararı için “Ben bu ülkede hiçbir zaman adalet görmedim ki” dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım hakkında beraat, kamyon şoförü sanık Mümin Kılıç’a “Taksirle ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası, İbrahim Ruhi Kelleci’ye 42 bin 400 TL, Zafer Karasaçlı’ya ise 26 bin 425 TL adli para cezası verdi.

Beraat eden 4 sanık hakında istinaf başvurusu yapıldığı fakat mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir eksiklik olmadığı belirtilerek istinaf başvurusunda gösterilen gerekçelerin yerinde olmadığı ifade edildi. Diğer sanıklar Kılıç, Karasaçlı ve Kelleci için istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.