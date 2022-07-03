Balıkesir'de kadın cinayeti: Eski eşini öldüren şahıs olay yerinde intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan olayda, bir süre önce evliliklerini bitiren 51 yaşındaki Mustafa Akman ve 37 yaşındaki Esra Altınkaynak arasında tartışma yaşandı. Mustafa Akman'ın, sabah saatlerinde ekmek almak için dışarı çıkan Altınkaynak'a arkasından yaklaşması nedeniyle başlayan tartışmada, belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak’ı başından vurdu. Akman, Altınkaynak'a ateş ettikten sonra olay yerinde kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)