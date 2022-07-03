İrlanda Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü: Hollandalı yöneticinin tecavüzüne uğradım

Daha önce Hollanda'yı çalıştıran İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, futbol oynadığı dönemde Hollanda futbolunda üst düzey bir yetkilinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Pauw, Hollanda Futbol Federasyonu'nun, yaptığı başvurulara sessiz kaldığını belirterek, bir süre önce polise şikayette bulunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, uzun yıllar Hollanda Kadın Milli Futbol takımı forması giyen, ardından teknik direktörlük görevine getirilen 59 yaşındaki Vera Pauw, geçmişte yaşadığı tecavüz ve cinsel taciz olaylarını Twitter hesabından açıkladı.

Pauw, tecavüz olayının, futbol oynadığı dönemde 1986 yılında gerçekleştiğini bildirdi. Pauw'a göre, eski bir futbolcu ve teknik direktör olan ve ardından federasyonda üst düzey yöneticilik görevine getirilen ünlü bir futbol adamı, evinde kendisine tecavüz etti. Kadın antrenör, 1997 ve 2004 yıllarında da, Hollanda futbolunda görevli iki erkeğin cinsel tacizine uğradığını söyledi.

Yaşadıklarını 35 yıl boyunca bir sır olarak sakladığını dile getiren Pauw, "Sevdiklerim bile tecavüzden haberdar değildi. Bu hayatımdaki en zor şey. Ama sonunda devam etmeye hazırım, kim olduğumla gurur duyuyorum. Hayatımı mahvettiler. Bana yapılanların bilinmesini istiyorum" dedi.

İddiaları reddetti

Pauw'un tecavüzle suçladığı ve ismi açıklanmayan Hollandalı teknik direktör, NRC gazetesine yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. O zamanlar Pauw ile ilişkisi olduğunu söyleyen teknik direktör, "Uygunsuz bir şey olmadı. Uygunsuz bir şey hatırlamıyorum. Hayatım boyunca böyle bir şey olmadı" diye konuştu.

Hollanda Futbol Federasyonu, mayıs ayında yaptığı soruşturmada, Pauw'un taciz ve tecavüz konusunda yıllardır yaptığı başvurulara yeterince ilgi gösterilmediğini belirledi. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Hataları kabul ediyoruz. Niyetimiz Vera'yı korumaktı ancak başka yollara başvurmamalıydık" denildi. Pauw'un hak ettiği güvenli çalışma ortamının sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Hollanda Futbol Federasyonu, kadın teknik direktörden özür diledi.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) da, "geçmişine İlişkin cesur açıklamalar yaptığı bu zor zamanda Vera Pauw'un yanında olduklarını" açıkladı.