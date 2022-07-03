Polis adliye koridorunda avukata kafa attı

Batman’da, hırsızlık suçuna karışan İ.T. hakkında geçen 14 Nisan’da tutuklama kararı verildi. Lavaboya gitmek istediğini söyleyen İ.T. kaçmaya çalıştı. Polisler arkasından koşarak İ.T.’yi yakaladı.

Kamera görüntülerine göre polis M.G., iki polisin kolları arasındaki İ.T.’ye telsizi tuttuğu eli ile vurdu.

Halk TV'de yer alan habere göre, İ.T., daha sonra adliye koridoruna götürüldü. İ.T.’nin yumruklandığını gören Avukat Gülbahar Kaya, yapılan muameleye karşı çıktı. İddiaya göre M.G. kadın avukata "Sen kimsin! Uzaklaş buradan, çok gerginim" dedi. Bu diyaloğa tanık olan Avukat Orhan Alphan, "Sakin ol, neden gerginsin" diye cevap verdi. M.G. ise "Anan erkek doğurmuş, vursana" dedi ve Alphan’a kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Avukatta kafa kırığı oluştu

Polis M.G., Avukat Alphan’ın "erkeksen vursana" dediğini, küfrettiğini, elini boğazına doğru götürdüğünü savunarak "Refleks olarak kafamı ileri doğru ittim, yaralama kastım yoktu. Bu şahıs üzerime çullandı ve yumruk attı" dedi. Avukat Alphan’da kafa kırığı oluştu.

Polis tayin edildi

M.G.’ye Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kasten yaralama suçundan beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 20 Ekim 2022’de görülecek.

Bu arada polis M.G, olaydan sonra Batman'dan Aydın'a tayin edildi.