Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de, nisan ayında boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altıeylül ilçesindeki evinin önünde boşanma aşamasında olduğu Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak ağır yaralanan29 yaşındaki Havva Altınöz, saldırıdan 112 gün sonra tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Havva Altınöz, 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'ndeki evinin önünde aralarındaki boşanma davası süren eşi Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Saygın Altınöz ise polis ekiplerince yakalanarak, tutuklanmıştı. (AA)