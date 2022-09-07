Balıkesir’de açılmak istenen altın madeni iki defa genişletildi

Balıkesir’de altın madeni açmak isteyen CVK madencilik projeyi iki yılda iki kez büyüttü. Bakanlık’ın ÇED olumlu kararı verdiği altın madeni sulak alanların dibine, ormanlık alanların ise ortasına yapılıyor.

Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçe sınırlarında bulunan Sarıalan Mahallesi’nde CVK Maden İşletmeleri’nin projesine bölge halkının tepkilerine rağmen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verildi. ÇED olumlu kararıyla birlikte ÇED alanı 913 hektara çıkartılırken birçok yeni tesis de inşa edilecek. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre 340 milyon lira değerinde olan proje kapsamında alan 56,95 hektar daha büyültülerek atık depolama tesis ve cevher stok alanı inşa edilecek.

BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre; ormanlık alana kurulması planlanan maden işletmesi Kazdağları’nın bütünlüğüne zarar verecek. Devasa bir alanı kaplayan maden ocağının 913, hektarlık ÇED alanının 694,38 hektarlık kısmı orman, 149 hektarı şahıs, 67,62 hektarlık kısmı ise hazine arazilerinden oluşuyor. Ormanlık alana kurulacak projeye ilişkin ise ÇED dosyasında kaç adet ağacın katledileceği bilgisine yer verilmedi.

Proje ormanın yanı sıra sucul ekosistemlere de zarar verecek. Maden çıkartma aşamasında yer altı sularına verilecek zararın yanı sıra ÇED alanın sadece 468 metre uzağında Sarıalan Dallımandıra Sulama Göleti bulunuyor.

Bölgede henüz faaliyete geçmeyen ancak projeyi her yıl büyüterek bölgenin ekolojik güzelliğini tehdit eden projeye karşı mücadele sürüyor. Projeyi genişletmek için ilk defa 2021 yılında başvuran şirkete iki yılda 2 kez ÇED olumlu kararı verilmiş oldu. İlk kararın ardından açılan davanın sonuçlanmasını beklemeyerek ikinci bir ÇED süreci başlattı.

Bakanlık da aynı hızda ÇED olumlu kararı verdi. ÇED süreci işlerken geçen yıl aralık ayında yapılan halkın katılım toplantısına yurttaşların tepkisi damga vurmuştu. Bölge halkı şirkete ve Bakanlık yetkiliklerine projeyi istemediği belirterek tutanak tutturdu. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan bölge halkının itirazları Bakanlık tarafından ciddiye alınmayarak şirket lehine karar verildi.