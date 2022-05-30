Kaz Dağları’nı talan eden şirket 'dükkanı' kapatıp gitmiş

Altın arama çalışmaları sırasında Kaz Dağları'nda yaptığı ağaç katliamıyla gündeme gelen Doğu Biga Madencilik'in Çanakkale şubesini sessiz sedasız kapattığı ortaya çıktı.

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in genel müdürü Ahmet Şentürk verdiği bir röportaj sonrasında geçen yıl görevden alınmıştı.

Ahmet Şentürk, geçen sene mart ayındaki verdiği röportajda "Kaz Dağları'ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl bekledik. Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil, Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz" demişti. Şentürk, 'Su ve Vicdan Nöbeti'yle ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

“Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız."

O dönem genel müdür olan Şentürk “9 yıla gideriz” demişti ancak şirket Çanakkale şubesini geçen yıl temmuz ayında kapattı.

Kuzey Biga Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Çanakkale şubesi olarak 2010’da kurulan şirketin adı Kanadalı şirkete geçtikten sonra Ağustos 2017’de Doğu Biga Madencilik adını almıştı. Şirket Aralık 2019’da ise şirkete yeni yönetim gelmişti. Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre şirket 30 Haziran 2021’de gerçekleştirdiği genel kurulla Kaz Dağları’nda altın madeni için kurulan şirketi tamamen kapattı. Şirketin merkezi olan Ankara’daki Doğu Biga Madencilik ise faaliyetlerini sürdürüyor.