Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Marmara Bölgesi başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.