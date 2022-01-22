Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Marmara Bölgesi başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Balıkesir'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Marmara Bölgesi başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.