Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı: 2 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan sitenin bloklarından birindeki kömürlü kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki evin zemini çöktü. Bir üst kattaki dairenin zemini ise büyük hasar gördü. Yangının da çıktığı kazan dairesinin bulunduğu 4 katlı apartmandaki bazı evlerin camları kırıldı.

Kazan dairesinin üstündeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlamadan hafif yaralı kurtuldu. Yaralılara, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla boşaltılan binada ekiplerin çalışması sürüyor. (AA)