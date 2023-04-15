Balıkesir'de 2 kuzenin öldürülmesinde 17 yıl sonra yeni rapor

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde her ikisi de 10 yaşında olan kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ı öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Ayhan Yakar ile ağabeyi Seyhan Yakar'ın geçen yıl 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın, istinaf tarafından bozulmasının andından tekrar görülen davada, yeni rapor sunuldu. 6 farklı adli tıptan alınan çelişkili raporların ardından kurulan 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, Karabacak'ın tırnak altı dokusunun incelenmesinde tespit edilen karışım DNA'sında, Yakar kardeşlere ait DNA olduğu ve güçlü kanıt niteliği taşıdığı açıklandı.

11 yıl sonra tutuklandılar

DHA'nın haberine göre, Polis, çifte cinayetin şüphelisi olarak 11,5 yıl sonra, İzmir'in Bergama ilçesi İnkılap Mahallesi'nde Seyhan Yakar ile cezaevinde evlendiği Y.E.Y.'yi Bergama'da, Dikili ilçesindeki mandırada çalışan Ayhan Yakar'ı ise Balıkesir'de gözaltına aldı.

Ayrıca yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişiden 1'i serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler hakkında "kasten öldürme", "birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından Y.E.Y. ve A.Ç. hakkında ise "birden fazla kişi ile birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davada, tarafların karşılıklı itirazları ve mahkeme heyetinin takdiriyle 6 ayrı adli tıp kurumu tarafından farklı görüşler dava dosyasına girdi.

Dava zaman aşımıyla düştü

Davanın 22 Nisan 2022'deki karar duruşmasında sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşlere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; ardından "iyi hal indirimi" uygulanıp cezalar 2'şer kez müebbet hapse çevrildi.

Tutuksuz yargılanan A.Ç. ve Y.E.Y. ise beraat etti.

Tutuklu sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler ile tutuksuz yargılanan A.Ç. ve Y.E.Y. hakkındaki "birden fazla kişi ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi hükmedildi.

İstinaf mahkemesi kararı bozdu

Karara, savcılık ve taraf avukatları tarafından itiraz edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanıkların aynı vekil avukat tarafından temsil edilmesi nedeniyle menfaat uyuşmazlığı bulunduğunu belirten mahkeme, 6 farklı adli tıp kurumundan alınan kararların da çelişkili olduğunu kaydetti.

Daire, Türkiye çapında genetik biliminde uzman olan ve dosyaya görüş bildirmeyen 5 kişilik yeni heyet tarafından dosyanın incelenmesine hükmetti. Ayrıca "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan zaman aşımının 15 yıl yerine, 22,5 yıl olarak değerlendirilmesi istendi.

Yeni raporlar dosyaya sunuldu

Karar üzerine Prof. Dr. Lale Şatıroğlu Tufan, Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, Prof. Dr. Emine Sümer Aras, Prof. Dr. Cavidan Nur Semerci Gündüz ve Doç. Dr. Gülay Güleç Ceylan'dan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Şimdiye kadar dosyaya giren 6 farklı adli tıp kurumu ve bilirkişi görüşlerini değerlendiren heyet, raporunu hazırlayıp, mahkemeye sundu.

Raporda, Büşra Karabacak'ın tırnak altından elde edilen otozomal STR (kimliklendirme) profilinin sanıklar Ayhan ve Seyhan Yakar'ın DNA profiliyle bire bir uyumlu veya uyumsuz tespiti yapılamayacağı belirtildi.

Raporda "Ancak, sadece erkeklerde bulunan ve soyağacındaki tüm erkek bireylerde aynı olan Y-STR analizinin uyumlu olması, Otozomal STR analizinde 15 lokusta 11 uyum sağlanmış olması nedeni ile tespit edilen karışım DNA içerisinde Ayhan Yakar ve Seyhan Yakar'a ait DNA olduğuna dair güçlü kanıt olarak düşünülmelidir" denildi.

Raporlar arasındaki çelişkinin nedeni olarak ise DNA analizlerinin eksik veriye dayanarak hatalı yorumlanması gösterildi.