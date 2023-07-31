Balıkesir Belediyesi'ne ait tesiste gaz kaçağı: 2 işçi öldü, gazdan zehirlenenler var

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 3 işçi zehirlendi. Zehirlenen işçilerden 2'si yaşamını yitirirken, diğer işçinin ise tedavisi devam ediyor.

soL'un edindiği bilgiye göre; BASKİ işçilerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızası tamir ederken zehirli bir gaz olan hidrojen sülfür sızıntısı meydana geldi. Tesiste bulunması gereken hidrojen sülfüre yönelik havalandırmanın ise bulunmadığı öğrenildi.

Şoförün sağlık durumu iyi

Sahada bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şoför arkadaşlarının zehirlendiğini fark ederek yaşanan durumu bildirdi. Şoför de hidrojen sülfür gazına maruz kaldığı için tedavi altına alındı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Hastaneye kaldırılan itfaiyeciler oldu'

İhbarın ardından cesetleri çıkartmak için olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerinin geldiğini aktaran soL'a konuşan bir BASKİ işçisi, "İlk gelen ekipler de gazdan etkileniyor, hastaneye kaldırılan itfaiyeciler olduğunu öğrendik az önce" dedi.

'Ayrı ayrı havalandırma sistemleri olması gerekir'

İş güvenliğine dair önlemlerin alınmadığını belirten işçi, şöyle konuştu:

"Normalde, atık su terfi merkezlerinde metan dedektörü, hidrojen sülfür dedektörü ve bu gazlar için ayrı ayrı havalandırma sistemleri olması gerekir. Bu tesiste yalnızca metan gazı için havalandırma bacası var, o da hidrojen sülfürü çekemez. Dışarda motoru olan otomasyonla çalışan cebri havalandırma sisteminin olması gerekir. Bu sayede insan faktörüne bırakmadan tesis içinde havalandırma sağlanır. Tüm sistem düzgün çalışsa bile böyle bir yere girerken önce el dedektör atılarak gaz ölçümü yapılır, seviye uygunsa da maske takılarak içeri girilir."