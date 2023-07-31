Bolu'da iş cinayeti: Üzerine forklift devrilen işçi yaşamını yitirdi

Bolu'da bulunan bir makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen işçi yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Vakıfgeçitveren Köyü'ndeki bir makarna fabrikasında saat 14.00 sıralarında 44 yaşındaki Nurten Çetin isimli işçinin üzerine başka bir işçinin kullandığı forklift devrildi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı. Çetin’in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nin morguna kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.